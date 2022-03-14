РИАМО - 14 мар. Интерактивная выставка под названием «Она и Космос», повествующая о первых женщинах-космонавтах, откроется 18 марта в музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево Рузского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Выставка состоит из 7 тематических разделов – это истории 7 женщин-космонавтов. В ходе выставки каждый желающий сможет погрузиться в атмосферу космоса, посмотреть увлекательный научно-популярный материал, узнать, как устроены планеты и звезды», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что мероприятие будет интересно не только детям, но и взрослым. Для самых младших посетителей подготовлены тематические мультфильмы о космосе.