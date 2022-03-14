РИАМО - 14 мар. Специалисты управления Росреестра по Московской области 16 марта проведут горячую телефонную линию, приуроченную ко Дню работников геодезии и картографии, сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая линия пройдет по теме: «Порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности, а также предоставления выписок из реестра лицензий».

Все желающие смогут получить консультацию по вопросам изменений в положение о лицензировании такой деятельности, вступивших в силу 1 марта, о необходимости направления заявления на предоставление лицензии ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) в форме электронных документов, об ответственности за выполнение определенных видов геодезических и картографических работ без лицензии.

Вопросы можно будет задать с 11:00 до 13:00 по телефону: 8(495)223-45-41.

День работников геодезии и картографии отмечается в России 13 марта.