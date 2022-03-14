РИАМО - 14 мар. Свыше 500 контролеров проверяли наличие масок у пассажиров в общественном транспорте Москвы, такая работа позволила улучшить ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

По решению мэра столицы Сергея Собянина маски в общественных местах отменены, этому решению поспособствовала в том числе и проведенная контролерами работа.

«Мы благодарим пассажиров, которые относились с пониманием к вынужденным мерам и носили средства защиты при каждой поездке. Эффективный контроль и сознательность жителей позволили достичь высоких результатов: 99% пассажиров заходили в метро в масках, 90% - на наземном транспорте», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что соблюдение простых правил в транспорте препятствовало распространению Covid-19, а также способствовало стабилизации эпидситуации в мегаполисе.

«Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Также продолжит работать созданная система бесплатных санитайзеров, расположенных на каждой станции», - уточнил Ликсутов.

По его словам, за соблюдением масочного режима на пассажирском городском транспорте следили контролеры. Они информировали пассажиров и проверяли безопасность.

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