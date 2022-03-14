РИАМО - 14 мар. Сотрудники МВД России подготовили межведомственный приказ, касающийся вопроса наделения полномочиями отдельных ведомств. Проект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Согласно документу, предлагается утвердить, что для принятия решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в Сети, а также сетевых адресов в вышеназванный единый реестр, информация о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия должна соответствовать одному или нескольким критериям.

Во-первых, там должны быть сведения, содержащие описание (с использованием аудио-, видеосредств, компьютерных программ, в графическом, текстовом или ином виде) либо порядок действий по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, по незаконному изготовлению или переделке оружия и так далее.

Во-вторых, должны присутствовать сведения, содержащие описание незаконного производства (в том числе кустарного) готовых к использованию экземпляров огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, или переделки каких-либо иных предметов под оружие, либо дающих представление об этом.

Еще нужно учитывать наличие сведений, содержащих описание изменений в нарушение установленного порядка тактико-технических характеристик и свойств оружия, при котором независимо от результатов такого изменения их поражающие свойства сохраняются, в том числе изменение их формы для имитации других предметов, переделка ствола огнестрельного гладкоствольного оружия под патрон к оружию с нарезным стволом, укорачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, в результате чего оно становится запрещенным к обороту, либо дающих представление об этом.

Также поводом являются сведения, содержащие описание способов ухода от уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным изготовлением, переделкой оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, или дающих представление о них.

Кроме того, нужно учитывать наличие сведений, формирующих положительный образ лиц, осуществляющих незаконное изготовление, разработку и использование взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное изготовление или переделку оружия, основных частей огнестрельного оружия (за исключением произведений, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность для общества, в которых описывается информация, оправданная их жанром).

И еще в критерии входят сведения, побуждающие к незаконным действиям по изготовлению, использованию взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия.