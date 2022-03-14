РИАМО - 14 мар. В 2021 году в Москве было зафиксировано более 18,5 тыс. нарушений, связанных с работой нелегальных перевозчиков. Более 97% – среди владельцев легковых авто, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Из-за действий нелегальных перевозчиков опасности подвержены прежде всего пассажиры. Инспекторы учреждения совместно с сотрудниками ГИБДД и другими ведомствами проводят рейды и отправляют транспортные средства нарушителей на спецстоянки.

«На спецстоянки отправлено более 6,5 тыс. транспортных средств. Только с начала текущего года перемещено свыше 1 тыс. машин, выявлено более 2,5 тыс. нарушений «водителей-нелегалов», – отметил руководитель организации Владислав Султанов.

По его словам, в ситуационных центрах ведется мониторинг для оперативного поиска нелегальных перевозчиков. В частности, специалисты выполняют поиск на онлайн-сервисах по поиску автомобилей и в группах в соцсетях.

Приостановка деятельности и изъятие транспортных средств наносит нарушителям значительный ущерб. В результате они прекращают свою деятельность.

Так, минимальный размер штрафов для юрлиц составляет 500 тыс. рублей. Если нарушение допущено повторно, штраф вырастет до 1 млн рублей.