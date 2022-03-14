РИАМО - 14 мар. С 7 по 13 марта в Москве по сравнению с предыдущей неделей зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 22,4%, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом среди совокупного населения города во всех возрастных группах за прошедшую неделю снизилась на 71,7%.

По данным специалистов, текущая ситуация по распространению гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Москве соответствует нынешнему периоду года. Текущие показатели заболеваемости не превышают расчетных эпидемических величин.

В рамках подготовки к текущему эпидемическому сезону в столице привились от гриппа 7 млн 299 тыс. человек – 57,72% от всего населения города. При этом охват вакцинацией детей составил 65,43% от общей численности.

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