РИАМО - 14 мар. Российские сервисы «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» временно не могут пополнять каталоги некоторыми новинками от западных исполнителей, сообщает РБК.

Представители «Яндекс. Музыки» отметили, что доступ к новым трекам некоторых иностранных правообладателей пока ограничен в РФ.

«Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме», – пояснили в сервисе.

Там не рассказали, о каких треках и исполнителях идет речь, но напомнили, что об ограничениях работы на территории РФ ранее заявили в Universal, Warner и Sony Music.

С такой же проблемой столкнулась и «VK Музыка». При этом контент лейблов, которые сообщили о приостановке деятельности в стране, пользователям сервиса доступен, а новые треки временно не выпускаются.

«Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи», – отметили в пресс-службе «ВКонтакте».

24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию на территории Украины. Ее основные цели – защита мирного населения и демилитаризация соседнего государства. В ответ на действия РФ западные страны ввели жесткие санкции против отечественной экономики.