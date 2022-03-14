РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 мар. Жители городского округа Королев могут высказать свое мнение по благоустройству сквера им. академика В.Я. Бруя с помощью голосования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На одной из встреч с жителями по вопросу благоустройства сквера им академика В.Я. Бруя в микрорайоне Юбилейный прозвучало предложение по установке в сквере теннисных столов.

Жители города могут принять участие в голосовании по обустройству теннисных столов на территории сквера. Голосование будет проходить очно в офисе ЖКО МУП ЖЭУ №1 по адресу: ул. Трофимова, 4, мкр. Юбилейный.

Проголосовать можно с 15 по 18 марта включительно с 09:00 до 16:00.