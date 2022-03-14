РИАМО - 14 мар. За прошедшую неделю в Подмосковье в 2 раза сократилось количество обращений жителей в центр управления регионом, сообщил первый замминистра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

«На прошлой неделе у нас число обращений <...> составило 21 тыс. В основном это было связано с праздниками и выходными днями», - сказал Алексей Бирюков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

По его словам, 6 обращений из 10 касались пяти основных тем - это двор, медицина, дороги, транспорт и общественные пространства. По всем темам наблюдается уменьшение количества жалоб. Всего по пяти темам поступили 13,1 тыс. обращений.

«За прошедшую неделю поступило чуть больше 3 тыс. обращений (по теме медицины - ред.). Резкое снижение числа обращений по теме QR-кодов», - добавил Бирюков.

Он уточнил, что по теме содержания дорог за неделю поступило 2 тыс. обращений. Это почти на 1,3 тыс. меньше, чем на прошлой неделе. Кроме того, по вопросам общественного транспорта число жалоб сократилось на 521 и составило 942.

Бирюков отметил, что на прошлой неделе жителей региона больше всего интересовала тема содержания дворов, домов и вывоза мусора.