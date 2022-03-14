РИАМО - 14 мар. Работодатели на территории Московской области могут предоставить достаточное количество вакансий для граждан. Об этом свидетельствуют данные крупных российских сервисов по поиску работы, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Мы посмотрели, у нас сейчас достаточное количество вакансий на портале «Работа в России», на HeadHunter, на SuperJob», - сказала Людмила Болатаева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Согласно данным портала HeadHunter, сегодня в Московской области насчитывается более 40 тыс. вакансий с уровнем зарплат от 55 тыс. рублей.

Для помощи гражданам в трудоустройстве в Подмосковье была запущена телефонная горячая линия. Соискатель, находящийся в поиске работы, может позвонить по номеру: 122-6-1, а оператор подберет для него подходящие вакансии с учетом профессии и желаемого уровня зарплаты.