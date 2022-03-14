РИАМО - 14 мар. Московская область и практически вся Российская Федерация почти на 100% зависят от импортного племенного яйца. Полностью заменить его местным производством Подмосковье сможет к 2025 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в Сергиево-Посадском городском округе расположено предприятие «Смена», где выращивают бройлерных птиц. В скором времени оно может стать единственным центром отечественной племенной продукции.

«Федеральные коллеги сейчас разрабатывают меры по реконструкции или новому строительству птичников на этой «Смене». Мы параллельно у себя запускаем строительство репродукторов первого порядка на базе «Элинар-Бройлер», нашего подмосковного предприятия в Наро-Фоминске», – сказал Сергей Воскресенский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, к 2025 году Московская область будет полностью обеспечена своим племенным материалом и будет производить 115 млн яиц. Это позволит выпускать 245 тыс. тонн бройлера в убойном весе.