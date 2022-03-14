РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мар. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Домодедове и высокими результатами прививочной кампании мобильные пункты вакцинации в парке «Елочки» и МФЦ приостанавливают свою работу, сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Медицинские бригады возвращаются на свои постоянные рабочие места.

Сделать прививку без записи можно в приемном покое больницы микрорайона Авиационный и Растуновской участковой больницы. Пункты работают в круглосуточном режиме.



По записи на портале госуслуг или по телефону 122 прививку можно сделать «день в день» в ДЦГБ, поликлинике микрорайона Авиационный, Растуновской поликлинике, Белостолбовской амбулатории, Гальчинской амбулатории, Константиновской амбулатории и Ямской амбулатории.

В настоящее время прививки против коронавируса на базе медучреждений ДЦГБ сделали свыше 120 тыс. человек.

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