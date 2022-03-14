РИАМО - 14 мар. В течение прошлой недели количество пользователей портала «Добродел» выросло на 1,8 тыс. человек, сообщил первый заместитель министра госуправления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

«За прошедшую неделю число пользователей портала «Добродел» увеличилось на 1,8 тыс. человек и составило практически 2,1 млн пользователей», - сказал Бирюков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Бирюков добавил, что мобильное приложение «Добродел» стали использовать на 1,5 тыс. человек больше, всего в нем около 789 тыс. пользователей.

С 2015 года на портале «Добродел» жители Московской области подтвердили решение свыше 2,5 млн проблем. Больше всего решений принято по вопросам содержания дворов, дорог, уборки грязи и мусора, уборки снега и обслуживания многоквартирных домов. Мобильное приложение запустили в 2016 году.