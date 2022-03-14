РИАМО - 14 мар. Среднерусский банк Сбербанка не намерен приостанавливать кредитование для бизнеса в Подмосковье, также ставка на уже действующие кредиты не будет повышаться, сообщил заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.
Он объяснил, это ростом ключевой ставки. Около 63% кредитов выданы под фиксированную ставку, а 20% - захеджированы, а примерно 18% - без хеджа. Елисеев добавил, что банк не намерен приостанавливать кредитование, также ставка на уже действующие кредиты не будет повышаться, а ставка на будущие оборотные кредиты будет повышена на 5% годовых. Кроме того, ставка для застройщиков не увеличится.
«Мы продолжаем выдавать банковские гарантии, за последние 2 недели было выдано больше 200 банковских гарантий на 1,5 млрд рублей», — заявил Елисеев.
Дополнительные меры поддержки бизнеса планируют ввести в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии