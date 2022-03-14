РИАМО - 14 мар. Среднерусский банк Сбербанка не намерен приостанавливать кредитование для бизнеса в Подмосковье, также ставка на уже действующие кредиты не будет повышаться, сообщил заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.

«Среднерусский банк выслал в Московскую область 218 млрд руб. Это 9 тыс. клиентов, из них примерно половина — это «длинные» деньги и половина — «короткие». Ставка по «коротким» деньгам у нас в рублях 9,5%, по «длинным» - 12%», — рассказал Евгений Елисеев на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он объяснил, это ростом ключевой ставки. Около 63% кредитов выданы под фиксированную ставку, а 20% - захеджированы, а примерно 18% - без хеджа. Елисеев добавил, что банк не намерен приостанавливать кредитование, также ставка на уже действующие кредиты не будет повышаться, а ставка на будущие оборотные кредиты будет повышена на 5% годовых. Кроме того, ставка для застройщиков не увеличится.

«Мы продолжаем выдавать банковские гарантии, за последние 2 недели было выдано больше 200 банковских гарантий на 1,5 млрд рублей», — заявил Елисеев.

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