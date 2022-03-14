РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мар. В Домодедове за сутки выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 627 случаев Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

С 12 по 14 марта в Подмосковье выявили 2082 случая заболевания. Из них 772 - за минувшие сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 951 588 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 509 человек. Выздоровели и выписались 906 265 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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