РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мар. Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым футбольным манежем в Домодедове получил положительное заключение экспертизы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый спортивный объект будет построен в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Проектом предусмотрено строительство крытого футбольного манежа на 60 мест в составе физкультурно-оздоровительного комплекса, в который войдет ФОК с крытым катком на 100 человек и с трибунами на 230 зрителей.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Спортивные блоки будут связаны променадом, протянувшимся вдоль 1-ой Коммунистической улицы, и благоустраиваемой озелененной территорией со скверами, открытыми спортивными площадками и зонами отдыха с беседками.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.