РИАМО - 14 мар. Во время действующих санкций социальная поддержка жителей Московской области должна быть в авангарде, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Когда такие санкции, такие ограничения накладываются на нашу страну, наш социальный блок должен быть в авангарде. Те беспокойства, которые возникают, должны иметь доходчивые ответы, внимание», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что жители Подмосковья должны знать, какие порталы предлагают вакансии и могут помочь в поиске работы. Кроме того, людям должна быть понятна информация о существующих мерах поддержки. Это особенно касается старшего поколения и многодетных семей.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что основными задачами в сложный период санкций являются сохранение стабильности и защита интересов людей и бизнеса. Для решения поставленных задач региональные власти совместно с федеральным правительством уже прорабатывают различные варианты поддержки.

На территории региона размещено 160 иностранных компаний. Под давлением внешних факторов ряд из них временно прекратил свою деятельность. Работники не уволены и находятся в оплачиваемых отпусках. Однако правительство Подмосковья при разработке мер поддержки учтет все возможные сценарии развития событий, так как на предприятиях с иностранным участием работают 93 тыс. человек.

Множество компаний приняло решение временно покинуть российский рынок из-за санкций, введенных странами ЕС, США и другими государствами. Это связано с проведением ВС РФ спецоперации по демилитаризации Украины.