РИАМО - 14 мар. Расследование по уголовному делу об убийстве модели Гретты Ведлер в Москве продолжается. Следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тело модели было найдено 12 марта 2022 года в гараже загородного дома в Липецке. Девушка пропала в Москве в 2021 году.

Фигурант уголовного дела после задержания полностью признал свою вину. Он пояснил, что задушил свою девушку из-за финансовых и бытовых разногласий. После убийства подозреваемый спрятал тело в чемодан и перевез в Липецк.

Как заявляли друзья девушки, мужчина постоянно преследовал ее и похитил у нее 150 тыс. рублей. Из-за поступавших от него угроз девушка не обращалась в полицию.