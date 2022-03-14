РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. С 14 по 18 марта на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорные дети» будут выявлять родителей и законных представителей, ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности, передает пресс-служба ведомства.

Также внимание обратят на родителей, которые жестоко обращаются со своими детьми, а также выявят взрослых людей, совершающих противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, либо вовлекающих их в преступную деятельность.

Для детей, подростков и родителей существует Единый общероссийский телефон доверия. В случае, если дети или взрослые оказались в трудной жизненной ситуации, можно анонимно позвонить по бесплатному номеру: 8-800-200-01-22.

Обо всех правонарушениях и преступлениях следует звонить в МУ МВД России «Люберецкое» по телефону дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495-554-93-94 или 112, а также по «Телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.