РИАМО - 14 мар. В этот понедельник в России празднуют День православной книги, а мировое сообщество посвящает эту дату обсуждение демократических методов управления бассейнами рек.

Международный день рек

В марте 1997 году в Бразилии прошла конференция против строительства крупных плотин. Ее участники, желая привлечь внимание к этой проблеме, предложили каждый день отмечать День защиты рек. Так этот праздник вошел в календарь под девизом «За реки, воду и жизнь!».

Бездумное возведение дамб действительно нередко приводило к серьезным последствиям: затапливались плодородные земли и леса, почти 60 млн людей пришлось покинуть свои дома.

Кроме того, существует еще и возможность прорыва плотин, это может привести к настоящей катастрофе. Противники плотин призывают заранее просчитывать риски и оставлять реки свободными.

Международный день числа «Пи»

Праздник числа π в 1987 году придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. Он обратил внимание на написание дат в американской системе и увидел, что 14 марта – 3/14 – это фактически первые разряды числа π. Через год необычный праздник впервые отметили в Сан-Франциско, а со временем он получил международное распространение.

Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. Она начинается как 3,1415... и имеет бесконечную продолжительность. Считается, что его открыли вавилонские маги при строительстве Вавилонской башни. По преданиям, именно неточное вычисление числа π и привело к краху башни. Интересно, что дата праздника совпала с днем рождения Альберта Эйнштейна.

Международный день числа «Пи» принято отмечать выпеканием и поеданием круглых тортов и рассуждением о математических загадках.

День православной книги

В России 14 марта отмечают День православной книги. В этот день в 1564 году вышла в свет первая русская печатная книга «Апостол» Ивана Федорова. Праздник был внесен в календарь в 2010 году, к этой дате традиционно готовят тематические выставки, лекции и конференции.

Основная задача этого праздника – привлечь внимание к православной литературе, приобщение к чтению и познанию «христианской морали». В этот день в среде православных людей принято дарить своим близким православные книги.

День памяти Евдокии Илиопольской

По старому стилю на этот день выпадало начало весны, его на Руси отмечали весело и торжественно. Крестьяне начинали задумываться о будущем урожае. Подходил к завершению срок зимнего найма и начинался весенний.

В зависимости от традиций и примет Евдокия получила несколько прозвищ. Веселой ее назвали из-за гуляний в честь начала весны. Свистуньей – из-за ветров, которые обычно дули в этот день. А еще этот день звали Авдотья Плющиха из-за того, как снег «плющит» от тепла. Кстати, талая вода в этот день считалась целебной.