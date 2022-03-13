РИАМО - 13 мар. Перед выходом на маршруты столичной подземки новые поезда проходят тщательную проверку. Системы тестируются более чем по 100 параметрам и на заводе, и в депо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты отслеживают и анализируют любую, казалось бы, мелочь: насколько плавно едет и тормозит состав, хорошо ли очищается лобовое стекло в кабине машиниста, исправно ли работает свет в салоне. Если все нормально — поезд выходит на обкатку. Проезжает по линии 300 км без пассажиров», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По этому регламенту проверку проходят вся новая техника московского транспорта. Для ускорения процесса приемки тестируется современный веб-интерфейс, позволяющий увидеть все данные на одной устройстве.

В столице с 2010 года обновление подвижного состава метрополитена ведется быстрыми темпами. Для перевозки пассажиров закупаются новые тихие и вместительные модели поездов.

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