РИАМО - 13 мар. Производитель одежды и обуви Vans приостанавливает свою деятельность на территории России, сообщает Газета.ru.
По данным источника, магазины сети закроются в РФ в понедельник, 14 марта.
После начала военной спецоперации на Украине работу в России приостановили свыше 250 иностранных компаний. Среди них много производителей одежды и обуви.
В частности, отечественный рынок покинули как бренды масс-маркета — Zara, Bershka, Mango, H&M, Nike, так и люксовые марки — Gucci, Louis Vuitton, Prada, Chanel и множество других.
Путин заявил, что российский рынок открыт для работы со всеми партнерами>>
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