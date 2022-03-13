РИАМО - 13 мар. Производитель одежды и обуви Vans приостанавливает свою деятельность на территории России, сообщает Газета.ru.

По данным источника, магазины сети закроются в РФ в понедельник, 14 марта.

«Сотрудники об этом узнали только вчера. Нам обещают платить в это время минимальную зарплату, но без всяких бонусов и так далее. Сегодня последний день у всех магазинов», — рассказала одна из сотрудниц московского магазина Vans.

После начала военной спецоперации на Украине работу в России приостановили свыше 250 иностранных компаний. Среди них много производителей одежды и обуви.

В частности, отечественный рынок покинули как бренды масс-маркета — Zara, Bershka, Mango, H&M, Nike, так и люксовые марки — Gucci, Louis Vuitton, Prada, Chanel и множество других.

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