РИАМО - 13 мар. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и сеть клиник «Медси» определили лучшие проекты профильного акселератора Future Healthcare. Их доработают и интегрируют в городскую систему здравоохранения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего в акселератор Future Healthcare было подано 224 заявки. По итогам пилотирования и оценки проектов главными внештатными специалистами Депздрава мы определили 5 победителей», — сказала Ракова.

Она уточнила, что лучшими стали следующие проекты: система помощи принятия решений для патоморфологов на основе искусственного интеллекта; платформа для повышения качества мониторинга течения заболевания, распознающая патологии на медицинских изображениях; система поддержки принятия врачебных решений.

В числе лидеров также платформа «Здоровье.ру» для помощи людям с хроническими заболеваниями и система ИИ для обнаружения колоректальных полипов при колоноскопии.

С 22 марта по 11 апреля Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с МФТИ организует еще одно крупное мероприятие в сфере здравоохранения — хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. В нем смогут участвовать студенты и выпускники вузов.

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