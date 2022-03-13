РИАМО - 13 мар. Аноним сообщил об угрозе взрыва в Большом театре в центре Москвы, на место прибыли оперативные службы, передает ТАСС.

«Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на Театральной площади, 1, где находится Государственный академический Большой театр», — сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи.

7 марта в экстренные службы столицы поступило сообщение об угрозе взрыва на Ярославском, Казанском и Ленинградском вокзалах Москвы и станции метро «Комсомольская». Угроза оказалась ложной, подозрительных предметов выявлено не было.

Сообщения о минированиях стали регулярно распространяться в России с ноября 2019 года. Почти во всех случаях они были ложными.

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