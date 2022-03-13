РИАМО - 13 мар. Директор МБОУ СОШ №8 города Мытищи Алена Борова выразила слова поддержки военнослужащим России, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины.

«На фоне беспрецедентной информационной атаки на участников военной операции России на Украине к русским парням со словами поддержки обратились люди со всех уголков страны. Им важно, чтобы русские парни знали: с ними — вся Россия», — написала Борова в своем Instаgram-аккаунте.

Специальная военная операция российских сил на Украине началась 24 февраля. Цель ВС РФ – демилитаризация соседнего государства.

Страны ЕС и США отреагировали на решение России новыми жесткими санкциями, направленными на экономику государства. Отечественный рынок покидают зарубежные компании, многие из них объявили о временной приостановке деятельности.

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