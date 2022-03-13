РИАМО - 13 мар. В Липецке обнаружили тело 23-летней модели Гретты Ведлер, которая бесследно исчезла в Москве в 2021 году. Об этом РИАМО сообщила представитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, труп девушки нашли 12 марта в гараже загородного дома в Липецке.
Сейчас мужчину допрашивают следователи, добавила она.
По данным СМИ, девушка перестала выходить на связь 24 февраля 2021 года. Со слов друзей, Гретта состояла в отношениях с мужчиной, который преследовал ее и угрожал убийством. В поисках модели были задействованы волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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