РИАМО - 13 мар. В Липецке обнаружили тело 23-летней модели Гретты Ведлер, которая бесследно исчезла в Москве в 2021 году. Об этом РИАМО сообщила представитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, труп девушки нашли 12 марта в гараже загородного дома в Липецке.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан бывший молодой человек погибшей», — сказала Иванова.

Сейчас мужчину допрашивают следователи, добавила она.

По данным СМИ, девушка перестала выходить на связь 24 февраля 2021 года. Со слов друзей, Гретта состояла в отношениях с мужчиной, который преследовал ее и угрожал убийством. В поисках модели были задействованы волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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