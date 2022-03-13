РИАМО - 13 мар. Во второй половине марта начнется благоустройство Мазиловского пруда, расположенного в районе Фили-Давыдково. Он находится на реке Фильке и пользуется популярностью у жителей ближайших домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наша главная задача — превратить Мазиловский пруд в красивое место отдыха. Для этого полностью очистим водоем от ила, сделаем красивые берега, удобные для водоплавающих птиц, и устроим биоплато для естественной очистки с помощью водных растений», — рассказал заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский.

Специалисты ГУП «Мосводосток» очистят водоем общей площадью 4 гектара. Они уберут донные накопления, укрепят берег и обустроят зоны биоплато (1760 «квадратов»), где высадят ирисы и кубышку.

В общей сложности со дна поднимут более 30 тыс. кубометров иловых отложений. Береговую полосу протяженностью 1169 метров укрепят за счет габионных конструкций и путем втапливания природного камня в бетон. Основной комплекс работ завершат до конца года. ​

Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы завершат летом>>