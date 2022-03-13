РИАМО - 13 мар. Чечеток заметили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С декабря по январь эти птицы прилетают на зиму в столицу из тундры и тайги. Сейчас их можно увидеть на березах, так как в это время года для них кормом служат березовые сережки. В основном птицы питаются семенами черной и серой ольхи.

В родные края птицы отправятся в марте, но некоторые из них могут задержаться в Москве и до конца апреля.

Чечетки — маленькие серые птицы весом около 15 грамм. Они украшены розовыми и малиновыми пятнами. Самцы имеют малиновую грудку, лоб и темечко, а у самок окрашена только шапочка.

Чечетки отличаются любопытством, быстротой и храбростью. Иногда они стаей могут забрать в кормушку и отогнать синиц. Примечательно, что в непогоду эти птицы умеют закапываться в снег.​

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