РИАМО - 13 мар. За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 199 человек с подтвержденным коронавирусом. Это на 4,3% меньше, чем днем ранее (208), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

В мегаполисе за сутки выявили 1437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели еще 1212 пациентов, умерли 49 москвичей.

За весь период пандемии в городе было зарегистрировано 2 721 335 случаев инфицирования. Болезнь перебороли 2 522 435 человек. Спасти не удалось 42 161 пациента.

По состоянию на 11 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 46,9%.

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