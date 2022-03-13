РИАМО - 13 мар. За сутки в Московской области госпитализировали 97 пациентов с подтвержденным коронавирусом, это на 22,4% меньше показателей предыдущего дня (125), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Также за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 747 новых случаев заражения коронавирусом. После перенесенного заболевания выздоровели еще 4629 человек, умерли 18 человек с подтвержденным Covid-19.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировали 950 816 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 901 995 пациентов, умерли 14 487 человек.

В настоящий момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась.

Врачи напоминают, что основным способом защиты организма от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку в Подмосковье можно бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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