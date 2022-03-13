РИАМО - 13 мар. Директор Гнездовского Дома культуры из Смоленской области Сандра Марченкова выразила слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину в связи с проведением военной специальной операции на территории Украины.

«Быть русской для меня большая честь и ответственность! Еще, я горжусь тем, что у моей страны – достойный лидер! Владимир Владимирович Путин в очередной раз доказал всем, что он мудрый и мужественный президент, дальновидный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, несущий стране мир», — написала Марченкова на своей странице во «ВКонтакте»

По ее словам, президент России предотвратил третью мировую войну и избавляет братский народ Украины от незаконного националистического режима.

«Полностью поддерживаю и одобряю политику президента!» — заключила Марченкова.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Страны ЕС и США в ответ на это ввели жесткие экономические санкции против РФ.

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