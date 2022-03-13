РИАМО - 13 мар. В столице уровень безработицы снизился до минимума и составил 0,4%. Ситуация с рынком труда постоянно отслеживается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В целом безработицы в Москве нет. Она находится на минимальном историческом уровне 0,4%», - рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он добавил, что для мониторинга и своевременной помощи людям, потерявшим работу, был создан специальный кадровый центр. Его специалисты помогут пройти переобучение и перенаправят с одних предприятий на другие.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в базе столичной службы занятости на сегодняшний день доступны свыше 400 тыс. вакансий. Специальные центры трудоустройства помогут подобрать работу людям с разным опытом и квалификацией.

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