РИАМО - 13 мар. Снег, выпавший этой зимой в Подмосковье в большом количестве, постепенно тает. Это может хорошо сказаться на урожае, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы сейчас со специалистами разговаривали и спасателями, тает он равномерно. Мы очень надеемся, что это хорошо скажется на урожае, на результатах наших аграриев, это тоже очень важно», - рассказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1».

Он объяснил, что сегодня важно производить продукты на территории России, в частности Подмосковья. И хотя доля экономики региона небольшая, это все занятость и вовлечение людей.​

На сегодняшний день водохранилища Подмосковья заполнены на 50%. За уровнем воды постоянно следят специалисты, ведутся подготовительные работы к возможным паводкам и подтопления. В округах расчищают кюветы и вывозят снег подальше от мест, где возможны подтопления.