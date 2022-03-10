РИАМО - 10 мар. Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщил, что Китай отказал авиакомпаниям РФ в вопросе поставки запчастей для самолетов, передает «Интерфакс».

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали», - отметил Кудинов.

Он добавил, что авиакомпании будут искать возможности заказа запчастей через другие государства. Может через Турцию или Индию.

«Каждая компания будет сама договариваться - мы (Росавиация - ИФ) просто будем помогать эти запчасти легализовать», – сказал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации.

24 февраля РФ объявила о начале военной спецоперации на территории Украины, она направлена на демилитаризацию страны и защиту жителей Донбасса. После этого в отношении РФ западные государства ввели серьезные санкции, которые затрагивают экономику России.