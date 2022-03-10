РИАМО - 10 мар. Миллиардер Роман Абрамович был включен в список лиц, на которых распространяются новые санкции Великобритании против России, сообщает kp.ru.

Помимо Абрамовича антироссийские санкции Великобритании затронули еще более 200 человек, в их числе бизнесмены Олег Дерипаска и Алишер Усманов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер.

Согласно обоснованию властей Великобритании, включение российских бизнесменов и государственных деятелей в санкционный список обусловлено спецоперацией России по демилитаризации и денацификации Украины.

Помимо россиян в санкционный список Лондона были включены глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, экс-президент Украины Виктор Янукович и представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.