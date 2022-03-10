РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мар. Разработка проекта очистки реки Гнилуши в подмосковном Домодедове начнется в 3 квартале 2022 года, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Нам удалось войти в госпрограмму по очистке реки Гнилуши. В ближайшее время начнем работы по проектированию, подрядчик уже определен. Проект будет разработан в 3 квартале этого года», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году городской округ Домодедово вошел в госпрограмму по реабилитации реки Пахры.