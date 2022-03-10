РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 мар. На площадке Губернской библиотеки в Королеве 12 марта в 14:00 все знатоки бурятского языка смогут принять участие во всебурятском диктанте «Эрдэм», сообщили в библиотеке.

Для участия нужно отправить сообщение на электронную почту: academy@gubmo.ru, в котором нужно указать фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон. Все участники получат сертификаты, а те, кто успешно справится с заданием, смогут претендовать на памятные призы от организаторов акции.

Впервые всебурятский диктант прошел в России в 2014 году. Его цель – привлечь внимание к бурятскому языку, который, по данным ЮНЕСКО, оказался под угрозой исчезновения. 12 марта акция пройдет уже в 7 раз, объединив бурят и всех, кто читает и пишет на бурятском языке не только в регионах РФ, но и по всему миру. Участие бесплатное.