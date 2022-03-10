РИАМО - 10 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Киев часто обращается с предложением перевести прямые переговоры между президентами России и Украины, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского», — сказал официальный представитель Кремля.

Этот вопрос обсуждался на встрече глав МИД Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, которая прошла в четверг в Турции.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.