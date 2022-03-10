РИАМО - 10 мар. Реабилитационный центр, находящийся в городском округе Красногорск, на протяжении 3 лет оказывает помощь детям, получившим ранения в ходе боевых действий на Донбассе, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова на пресс-конференции в РИАМО.

«Вы знаете, что у нас есть еще и дети-инвалиды, <...> большинство их них имеют ранения, полученные за 8 лет военных действий. Кому-то из ребятишек меньше лет, чем идет война на Донбассе», - рассказала Семенова.

Семенова отметила, что примером успешной работы центра является мальчик, который был прикован к инвалидной коляске. Благодаря помощи врачей ребенок смог начать ходить на ходунках.

Центр «Созвездие» принял 52 жителей ДНР и ЛНР. Из них 30 – дети, в том числе пятеро колясочников. Несмотря на возросшую нагрузку, перед центром стоит задача не снижать объем помощи, которую оказывают жителям Красногорска.