РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 мар. Жителя Королева уличили в том, что он незаконно зарегистрировал в своей квартире 10 иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские проверили одну из квартир в доме на проспекте Космонавтов. В ходе проверки на соблюдение иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ правоохранители установили, что 46-летний местный житель поставил на миграционный учет иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставил.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело, а злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.