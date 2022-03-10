РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мар. Из Домодедова в Зарайск для беженцев из Донбасса отправили около 5 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Отправили около 5 тонн гуманитарного груза беженцам из Донецка, проживающим в подмосковном лагере в Зарайске. Большую часть необходимых вещей и продуктов собрали неравнодушные родители школьников и воспитанников детских садов Домодедова», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В детском лагере Зарайска проживают в основном многодетные семьи. Дети уже ходят в школу, после уроков с ребятами занимаются студенты подмосковного пединститута – делают уроки, играют, проводят время на свежем воздухе. Вуз принял решение направить своих учащихся в детский лагерь на практику.

Ежокин поблагодарил жителей, Общественную палату и волонтеров за помощь и добрую инициативу.