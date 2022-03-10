РИАМО - 10 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения детского сада и школы в новом ЖК «Большое Путилково» в Красногорске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Сейчас в ЖК сдали в эксплуатацию 10 домов. Въехали около 4 тыс. человек. До 2032 года жильем будет обеспечено порядка 37 тыс. человек.

«В ЖК «Большое Путилково» досрочно, всего за 10 месяцев, построен детсад, на подходе - еще один, а также школа. Строители не подвели, за что им отдельное спасибо. Мы хотим, чтобы детсады Подмосковья работали как первая ступень образования, развивали малышей, готовили к школе», — сказал Воробьев.

Строительство школы

Учебное заведение строят за счет инвестора. Оно рассчитано на 1250 детей. Работы планируют закончить в декабре 2022 года. За основу архитектурного образа взяли идею конструктора Lego. Фасады сделают в сочетании нескольких материалов: кирпичных, цветных и с эффектом деревянной поверхности.

Помещения начальной школы будут находиться в отдельном блоке. У групп продленного дня будут спальни-игровые, где поставят одноярусные кровати. Ученики средних и старших классов смогут пользоваться специализированными кабинетами, мастерскими, лабораториями, 2 просторными спортивными залами, читальным залом с медиатекой.

Здание построили на 60%. Заканчивается монтаж металлических балок над спортзалом. Рабочие устанавливают окна, монтируют внутренние инженерные системы, начались работы на кровле.

Новый детский сад

В конце апреля откроется новый детский сад, который также построят за счет инвестора, там смогут заниматься 250 детей. Там будет 11 групп, в которые смогут ходить дети от 1,5 до 7 лет. В детском саду будут комнаты для творческих занятий, физкультурный, музыкальный залы, игровые, спальни, кабинеты логопеда, медицинского работника и психолога. На территории будут спортивная и 11 детских площадок.

Развитие ЖК

В жилом комплексе всего возведут 10 детсадов, 4 школы и поликлинику на 660 посещений с подстанцией скорой помощи. Там также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренировочным полем, 5 многоуровневых паркингов, автостоянки.

Новые школы и детсады в Красногорске

В 2022 году в Красногорске в рамках государственной программы откроют новый корпус средней общеобразовательной школы №15 на 300 мест, школы на 825 мест в микрорайоне Опалиха, школы на 550 мест в Нахабине, детские сады около деревни Глухово и в Путилкове.

«Мы живем в Путилкове и очень рады, что открывается такой детский садик у нас в районе в шаговой доступности. Мне очень понравился дизайн и уютная обстановка. Думаю, что дочке моей тоже все понравится», — рассказала Светлана Кошелева, чей ребенок пойдет в новый детсад.

Всего в Подмосковье в этом году откроют 20 новых школ, 23 детских сада и 50 мини-детсадов.