РИАМО - 10 мар. Художественный руководитель Есиплевского дома культуры из Ивановской области Ирина Прем рассказала, почему важно довести российскую военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины до конца.

«Призывы остановить войну сегодня настолько же лукавы, насколько они были бы неуместны в период, когда Красная Армия перешла границу и отправилась добивать Гитлера в собственном логове. Те, кто действительно хотят крепкого мира, понимают, что единственный способ его добиться – это вырвать у гадины ядовитые зубы. Это означает военную капитуляцию бандеровцев и поддерживающей их власти», – написала Прем на своей странице «ВКонтакте».

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на территории Украины, которая направлена на демилитаризацию страны и защиту жителей Донбасса.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследования восприятия россиянами проведения спецоперации Вооруженных Сил РФ на Украине. О своей поддержке данной операции заявил 71% респондентов.