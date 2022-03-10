РИАМО - 10 мар. Преподаватель Медведовской школы им. Кремка из Брянской области Юлия Руденок выразила слова поддержки военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины.

«Хочется выразить слова благодарности и поддержки тем, кто защищает нашу Родину вдали от дома, нашим солдатам, нашим командирам. Возвращайтесь с победой, ребята. Возвращайтесь живыми, мы с вами!» – написала Руденок на своей странице во «ВКонтакте».

Специальная операция российских войск на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее основные цели – защита населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация Украины.

В ответ на данное решение США, ЕС, а также другие страны ввели санкции в отношении России. Зарубежные компании и бренды приостанавливают свою деятельность на рынке РФ.