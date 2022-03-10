РИАМО - 10 мар. Из-за улучшения эпидситуации в столице восстановлена плановая помощь в городских поликлиниках, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, глава оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19 в городе Анастасия Ракова.

«Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса, поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и Covid-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов», – сказала Ракова.

По ее словам, объемы оказания плановой помощи пациентам в поликлиниках мегаполиса практически полностью восстановлены.

Она добавила, что 50% пациентов могут записаться на прием к терапевту прямо в тот же день или на следующий, а 93% – на ближайшие 3 дня.

«Аналогично порядка половины пациентов могут записаться на прием и к узкопрофильным специалистам первого уровня, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог или уролог на сегодня или завтра. А в горизонте ближайшей недели – 90%», – уточнила вице-мэр.

В январе 2022 года из-за быстрого распространения штамма Covid-19 омикрон основная нагрузка легла на амбулаторное звено. Городские поликлиники обеспечивали лечение свыше 90% заболевших ОРВИ и коронавирусом.

Также этой зимой прием по ряду нозологий в поликлиниках Москвы был ограничен, а жителям столицы рекомендовали отложить плановые приемы.