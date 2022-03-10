РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 мар. Познавательная выставка «Как щелковские дали на поэта повлияли», посвященная М. Ю. Лермонтову, откроется 12 марта в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» городского округа Щелково, сообщается на сайте музея.

Открытие выставки пройдет в 13:00. Для гостей состоятся тематические лекции «М. Ю. Лермонтов в Щелковском крае» и «М. Ю. Лермонтов и Бородинское сражение». Выставка будет работать до 26 марта. Посетить ее можно будет с 9:00 до 17:00.

26 марта в 13:00 пройдет культурно-просветительное мероприятие в честь закрытия выставки. Гостям расскажут о пребывании Лермонтова на щелковской земле, состоится прямая трансляция с приветствием от Бородинского военно-исторического музея, прямая трансляция выступления РКШ «Гусар», а также состоятся экскурсия по усадьбе и знакомство с выставкой.

Для гостей будут работать интерактивные площадки: «Щи да каша пища гусара», «Кукольный спектакль», «Артиллерия - боги войны», «Военная наука» и «Оружие гусар».