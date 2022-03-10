РИАМО - 10 мар. Автосервис, гаражи и склады построят на территории поселения Марушкинское, квартал 63, земельный участок 2 в новой Москве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении этой территории приняла градостроительно-земельная комиссия столицы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь участка, планируемого к застройке, составляет 3,6 га. Сейчас эта территория свободна. Внесение изменений позволит построить на участке гаражи, автосервис и складские помещения.

«Суммарная поэтажная площадь объектов может составить около 11 160 кв. м», - отметила Пятова.