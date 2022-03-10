РИАМО - 10 мар. На территории Москвы и области до полуночи 12 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья.

Аналогичный уровень опасности действует в Ивановской, Калужской, Воронежской, Брянской и Рязанской областях ЦФО.

11 марта температура в Московском регионе может опуститься до минус 16 градусов, днем - подняться до 0. Прогнозируется облачная погода без осадков, гололедица.

В ночь на 12 марта столбики термометров опустятся до минус 10 - минус 8 градусов. Мместами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица.