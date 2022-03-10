РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 1 новый случай коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 36 932, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 160 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 949 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 411 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 888 079 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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