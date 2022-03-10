РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Сотрудники министерства социального развития Московской области 14 марта проведут прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

14 марта на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства соцразвития региона.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Время приема - с 10:00 до 13:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.​